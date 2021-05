Salute e benessere Salute

Cellulite sulle braccia: 3 rimedi efficaci per combatterla. Cellulite: cos'è, quali sono le cause e i rimedi principali. Cos'è la cellulite? La cellulite sulle braccia è un fastidioso problema estetico che colpisce soprattutto le donne. la cellulite sulle braccia può essere dovuta a diversi fattori e comporta frequentemente un disagio sia fisico che estetico per chi ne soffre. In base all'età e alla costituzione corporea, esistono casi in cui le donne si ritrovano a combattere con la cellulite sulle braccia. Ovviamente, anche in questo caso, possiamo dare la colpa allo stress, agli ormoni, a problemi di circolazione linfatica e/o sanguigna, a cattive abitudini alimentari e alla mancanza di attività fisica. Tuttavia, anche in questa eventualità esistono dei rimedi validi e delle ottime abitudini in grado di aiutarti a ridurre questi inestetismi localizzati nelle braccia, fino ad arrivare anche ad eliminarli.

PRIMO RIMEDIO: ELIMINARE CALORIE VUOTE
Uno sfizio non fa mai così male ma, ovviamente, troppi sì. Per "calorie vuote" s'intendono tutti quegli alimenti che più che nutrirci vanno a stabilirsi nei glutei, nelle cosce, nell'addome e, per chi è predisposto, anche nelle braccia. Perciò dovremmo cercare di evitare il più possibile cibi fritti, torte, biscotti, gelati (non artigianali), dolci vari (confezionati) e prodotti a base di farina bianca e/o contenenti troppi zuccheri raffinati. Come sempre, dovremo cercare di fare una spesa per lo più sana e piena di alimenti ricchi di sostanze nutritive come le carni magre, il pesce, i latticini a basso contenuto di grassi, la frutta, la verdura, i legumi e i cereali integrali. Naturalmente, questa abitudine aiuta non solo ad eliminare la cellulite sulle braccia, ma anche a mantenere sotto controllo il peso e la forma di tutto il nostro corpo (nonché a mantenerci più sani a livello generale e a prevenire molte malattie).

SECONDO RIMEDIO EFFICACE: ESERCIZIO FISICO MIRATO
Anche se da donna non ci tieni ad avere i muscoli alle braccia, sappi che esistono molti esercizi più leggeri da fare, anche con piccoli pesi o manubri. A lungo andare, andrà a svilupparsi la muscolatura (in maniera non eccessiva ovviamente), che prenderà il posto della maggior parte delle cellule adipose presenti sulle braccia.

TERZO RIMEDIO EFFICACE: ATTIVITA' CARDIO E SPORT
Dedica almeno 45 minuti per due volte alla settimana all'esecuzione di esercizi cardio, salto con la corda, canottaggio e/o nuoto. Questo tipo di attività può aiutare a mantenere sotto controllo il peso, a rilasciare lo stress e le tensioni, e anche ad eliminare la cellulite sulle braccia.