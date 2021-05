Rimedi naturali Salute

Tisana drenante fatta in casa: 12 erbe per perdere peso

Tisana drenante fatta in casa: 12 erbe che aiutano a perdere peso. La tisana drenante fatta in casa si prepara con 5 erbe officinali che aiutano a perdere peso e combattere la cellulite. La tisana drenante fatta in casa si può bere calda o fredda. La tisana drenante ha delle proprietà fantastiche: berne una tutti i giorni – a digiuno - aiuta a rimuovere i liquidi in eccesso facilitando anche la perdita di peso. Bere una tisana drenante prima di andare a dormire fa bene soprattutto al tuo sistema linfatico, perché riequilibra i liquidi nel tuo corpo. Le piante officinali, le erbe o le radici lasciate in infusione liberano tanti sali minerali e fibre, che attenuano la sensazione di gonfiore, nemica acerrima del sonno. Associare il consumo di una tisana drenante a un’alimentazione controllata e a della sana attività fisica ti farà sicuramente raggiungere prima il tuo peso ideale.Un infuso con delle erbe selezionate è – infatti - un toccasana per perdere peso ed eliminare la cellulite. Rimuove i liquidi in eccesso che si trovano al di sotto dei tessuti superficiali e il risultato principale è vedere l’effetto a buccia d’arancia attenuarsi giorno dopo giorno. Oltre ai liquidi, alcune tisane sono di grande aiuto per eliminare dall’organismo anche tossine e scorie in eccesso. Alcune piante - come il fucus o la rodiola - accelerano addirittura il metabolismo e le fibre contenute nelle erbe hanno un enorme potere saziante, che rallenta l’intestino nella procedura dell’assorbimento dei grassi. Tisane drenanti: ecco 12 erbe da utilizzare che aiutano a dimagrire. Vediamo quali sono le erbe da utilizzare per fare queste tisane, chissà che non scopriamo di averne qualcuna in giardino:ciliegio (peduncoli dei frutti), ha un buon effetto drenante;equiseto (parti aeree), ha proprietà diuretiche;frassino (foglie e semi), riduce il gonfiore causato dalla ritenzione idrica;pilosella (parti aeree), depurativa, antinfiammatoria e diuretica;gramigna (rizoma), molto diuretica;tarassaco (radice), depura e stimola la diuresi;verga d’oro (sommità fiorite);orthosiphon (foglie), ottimo contro la ritenzione idrica, diuretico;ononide spinosa (radice), depurativa e diuretica;ortica (foglie), diuretica;betulla (estratti secchi), favorisce l’eliminazione del ristagno dei liquidi;centella (estratto secco), migliora la circolazione e la salute delle pareti venose.