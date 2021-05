Moda e spettacolo Moda

Moda mare 2021: tendenze costumi interi con cut out e bikini crochet FOTO Moda mare 2021: tendenze costumi interi con cut out e bikini crochet FOTO

Galllery

Moda mare 2021: tendenze costumi con cut out e bikini crochet. I costumi per la moda mare 2021 spaziano da quelli interi con cut out ai bikini crochet. La moda da indossare in spiaggia per l’estate 2021 è varia e fantasiosa. La moda mare costumi 2021 spazia dai costumi a due pezzi ai one piece con bikini crochet e quelli con cut out, dai costumi neri a quelli animalier. I costumi da bagno per l'Estate 2021 rispecchiano le tendenze mare, moltissimi sono i brand attenti alla sostenibilità, tutti studiano con cura la palette e l'offerta dei modelli, dalle proposte realizzate a mano a quelle taglio laser. Costumi sgambati e bikini con pezzo sotto a vita alta, due pezzi a triangolo e costumi da bagno monospalla: intrecci, nodi, giochi di tessuti e di tonalità differenti. Dalla fantasia vichy arancione alla Lycra esplorata in tutte le sue possibilità, ecco i brand italiani e internazionali che questa stagione offrono novità in campo swimwear.Le tendenze per i costumi da bagno del 2021Costumi Interi: si allarga il mercato dei costumi da surfiste, interi, con vere e proprie t-shirt in lycra, come quella di Vitamin A, oppure a contrasto, di Adalù, o ancora due pezzi, con reggiseno a collo alto, di Nomad Tribe.Il bikini ha sempre e solo slip altissimi, che siano in versione culottes o brasiliana. Le estremità laterali salgono per allungare la gamba nel modello arcobaleno di Reina Olga e in quello classicissimo di Dos Gardenias.