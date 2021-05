Lidl: tutti pazzi per le scarpe, tornano sugli scaffali anche a Modica: prezzo

Moda e spettacolo Moda scarpe

Le coloratissime scarpe del Lidl andate a ruba dagli scaffali dei supermercati negli scorsi mesi tornano in scena. Le mitiche scarpe Lidl, le sneaker limited edition, diventate un fenomeno marketing, potranno essere di nuovo acquistate da chi ancora è interessato ad averle. Il modello low cost, rivenduto poi a prezzi esorbitanti da chi era riuscito ad accaparrarsene, sarà di nuovo messo in commercio dalla catena, ma anche questa volta i pezzi saranno limitati. “A seguito dello straordinario successo riscosso lo scorso novembre con il lancio della collezione dedicata ai fan del brand, le scarpe Lidl sono diventate un vero e proprio fenomeno di costume che ha acceso un vivace dibattito tra esperti e appassionati. Ora Lidl ripropone in edizione limitata le sneakers diventate un’icona dello streetwear, grazie all’eccentrico accostamento dei colori e al sistema valoriale che il brand ha costruito negli anni, condiviso e riconosciuto dalla sua fan base”, si legge in un comunicato stampa reso noto dal Gruppo.Le scarpe Lidl, finalmente. Feticcio per gli sneakerheads (i malati di scarpe da ginnastica), trofeo da esibire agli amici, oggetto da brandire sui social, con quei colori così sparati da essere più che instagrammabili, ma soprattutto croce e delizia dei rivenditori di scarpe di mezzo mondo: la nota catena di supermercati tedeschi ha rilasciato la seconda release di scarpe, dopo che qualche mese fa il lancio della calzatura (insieme con calzini e ciabatte) si era trasformata in un momento di follia globale. Con annesse critiche e bordate social. Per la gioia di chi alla fine è rimasto a bocca asciutta, lunedì 10 maggio le coloratissime scarpe della Lidl tornano in Italia. Lo ha ufficializzato l’ultimo volantino settimanale della catena tedesca, che ha dedicato alle calzature l’intera pagina 30.Nonostante l’enorme successo autunnale il prezzo resterà invariato: sempre 12,99 euro. Identiche anche le misure disponibili: quelle da donna andranno dal 37 al 40, quelle da uomo dal 41 al 46 (distinzione che lascia tuttavia il tempo che trova, in assenza di differenze a livello di design). Rispetto al primo lancio non ci saranno invece gli altri capi della «Lidl Fan Collection»: dai calzini alle ciabatte, passando per le magliette sia per lui che per lei.