Lavoro Ragusa

Cercasi assistenti amministrativi nelle questure anche a Ragusa: requisiti

Cercasi assistenti amministrativi nelle Questure anche a Ragusa: requisiti. Opportunità di lavoro come assistente amministrativo nelle questure anche a Ragusa. Ecco tutti i dettagli, requisiti e come candidarsi.FILIALE: RAGUSAGI GROUP, agenzia per il lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. N. 1101-SG) ricerca per il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell’immigrazione e della Polizia delle FrontiereASSISTENTI AMMINISTRATIVI PER LE QUESTURELe risorse somministrate dovranno supportare i dipendenti degli Uffici Immigrazione delle Questure nella trattazione dell’intero procedimento relativo alle istanze di emersione 2020Nello specifico, si occuperanno di:Gestione attività istruttorie amministrative sulla base di procedure predefinite;Archiviazione e digitalizzazione documentale;Trattazione quotidiana della Posta elettronica certificata;Protocollazione documenti;Inserimento e aggiornamento datiRilascio copie, estratti e certificati;Attività generali di amministrazione e segreteria.Supporto alle attività di sportello pubblico con capacità di analisi e di risposta alle esigenze dell’utenza interna ed esterna.Svolgimento di tutte le attività strumentali e complementari inerenti al profilo professionale.Assistenti amministrativi nelle questure anche a Ragusa: requisiti necessari:Diploma di scuola secondaria di secondo gradoConoscenza base della lingua inglesebuona conoscenza informatica con particolare riferimento all’utilizzo del pacchetto OFFICE (Word, Excel, Access, Power Point) e di browser internet.Requisiti preferenziali:Esperienza pregressa a supporto dell’Autorità pubbliche che si occupano di immigrazione e/o di protezione internazionale.Completano il profilo precisione, affidabilità, buone doti relazionali e comunicative, motivazione al ruolo.Si offre contratto di somministrazione a tempo determinato della durata di 6 mesi con possibilità di proroga al fine di portare a termine le attività previste dal progetto. L’impegno settimanale sarà di 36 ore, da lunedì a venerdì.Sede di lavoro: RagusaGi Group SpA è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro (Aut. Min. 26/11/2004 PROT. 1101 - SG).I candidati ambosessi (D.lgs n. 198/2006) sono invitati a leggere l’informativa privacy ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. EU 679/2016 al seguente indirizzo www.gigroup.it/privacy-candidati