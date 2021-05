Italia Lega

Immigrazione, Salvini: Italia si comporti come altri paesi Ue

MILANO - ’’Noi a Draghi porteremo i modelli degli altri paesi europei. Siccome giustamente si parla di un Governo europeista e di quello che ci chiede l’Europa, chiederemo che l’Italia si comporti come si comporta la Spagna, la Grecia e la Francia. In nessun altro Paese ci sono i numeri, le dimensioni e i problemi che abbiamo in Italia. Non do promozioni o bocciature’’. Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, parlando con i giornalisti, ribadendo che ’’parleremo del tema sbarchi, perchè 2.148 sbarchi in 24 ore non sono compatibili con un paese che vuole ripartire. I numeri - ha continuato - dicono che sono arrivati ieri, in una domenica, di maggio il doppio dei clandestini che sbarcarono in tutto il mese di maggio quando ero ministro. Con il più che c’è il Covid. Sicuramente così non si può andare avanti. Volere è potere. Io venerdì sono a Catania in un’aula di tribunale per rispondere di quello che ho fatto e ne vado fiero’’. Poi, Salvini ha detto che ’’con Lamorgese ci siamo messaggiati ieri, però se si aspetta la solidarietà europea penso che andrà a finire come sui vaccini: il nulla.Gli altri paesi non stanno aspettando l’Europa, ma stanno difendendo i loro territori per conto loro con pieno diritto. Il presidente Draghi dice che noi meritiamo rispetto, anche sul fronte dell’immigrazione meritiamo rispetto. Non possiamo invitare i turisti da mezzo mondo su un’isola che ogni giorno vede migliaia di sbarchi. Non è serio’’.