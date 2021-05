Differenziata a Scicli a quota 67,5% in aprile

Economia Rifiuti

Grazie alla nuova pesa che entrerà in funzione nel CCR di contrada San Biagio, si implementa la governance della filiera dei rifiuti. Risultati lusinghieri nella raccolta differenziata a Scicli anche nel mese di aprile, quando la raccolta differenziata si è attestata a quota 67,5%. Intanto, la società SRR ex Ato Ambiente ha consegnato al Comune la nuova pesa, che entrerà in funzione nel CCR, il Centro comunale di raccolta rifiuti di contrada San Biagio, il che permetterà di implementare la governance della filiera di conferimento della raccolta e i relativi costi. Il sindaco Enzo Giannone dice: “Raggiunto e consolidato ormai uno degli obiettivi più importanti del programma di questa amministrazione comunale, un risultato storico per la città”.