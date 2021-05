Cronaca Ultima ora

Tragedia a Pachino. Un giovane di 30 anni, Alessandro Floridia, è morto dopo un malore improvviso. Il giovane, noto in città come un grande lavoratore, dopo essersi recato nella sua azienda agricola in contrada Burgio a Pachino, ha avvertito un malore, probabilmente un infarto, ed è deceduto. Alessandro lascia la moglie e una bambina di 2 anni.