Cronaca Marsala

Incendio distrugge chiosco vendita vanella a Marsala

Un incendio di probabile matrice dolosa ha distrutto nella notte uno dei più noti chioschi per la vendita di panini e panelle di Marsala, quello di via Giovanni Falcone, nel quartiere popolare Sappusi, a nord del centro storico, davanti a due scuole superiori della città, il Liceo scientifico "Ruggieri" e il Liceo psicopedagogico e linguistico "Pascasino". Le fiamme hanno avvolto il chiosco intorno alle 4 del mattino. I vigili del fuoco per spegnere il rogo hanno impiegato circa mezz'ora. Stamane, il titolare dell'esercizio, da tutti conosciuto come "Franco panelle" guardava quel che rimaneva della sua struttura. "Per me, è un danno enorme" ha commentato. Il chiosco era attivo da oltre trent'anni. Indagano le forze dell'ordine.