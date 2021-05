Traguardo storico per Modica: il mare modicano è Bandiera Blu

Attualità Modica

Il mare modicano è Bandiera Blu: traguardo storico. Marina di Modica e Maganuco centrano un traguardo storico: per la prima volta sull’arenile modicano sventolerà la prestigiosa Bandiera Blu. L’annuncio è stato dato questa mattina in diretta dai responsabili di FEE Italia nel corso di una conferenza stampa online alla quale sono stati invitati i referenti dei 201 comuni italiani risultati assegnatari del più importante riconoscimento in materia di ambiente, spiagge ed ecosistemi. 15 sono le “new entry” a fronte di 9 che sono usciti. Dieci i comuni siciliani premiati. Per Modica ha partecipato il Sindaco, Ignazio Abbate, con tutti gli attori protagonisti di questa splendida rincorsa. “E’ stato un percorso lungo e tortuoso – ha commentato a caldo il Primo Cittadino – visto che in 8 anni abbiamo dovuto costruire da zero tutti i requisiti necessari all’ottenimento della Bandiera Blu.Dalla raccolta differenziata alla formazione ecologica, dagli accessi per disabili al controllo delle acque, sono stati tantissimi gli obblighi ai quali abbiamo dovuto adempiere partendo da zero. Voglio ringraziare di cuore tutte le figure professionali che a vario titolo ci hanno accompagnato in questo lunghissimo percorso. L’Assessore all’Ecologia, Pietro Lorefice, il referente tecnico Dario Modica, la P.O. del settore Ecologia Enza Di Rosa, solo per fare tre nomi. Potrei aggiungere tutti i componenti della Giunta ed ogni singolo consigliere comunale di maggioranza sia di questa che della precedente legislatura. Di questo gruppo fanno parte due amici che hanno partecipato attivamente ogni giorno: Corrado Monaca e Salvatore Rando. Ma sarebbero davvero tante le persone da ringraziare perché parliamo di un vero e proprio lavoro di squadra. Per ultimo, non per importanza, un doveroso ringraziamento al Presidente Nazionale FEE, Claudio Mazza. La Bandiera Blu è il giusto riconoscimento per quanto fatto nella frazione balneare in tutti questi anni ed in generale in tutta la Città visto che i requisiti necessari non riguardano solo il mare ed il litorale”. Sono ben 33 le caratteristiche che una Città deve possedere per fregiarsi del titolo di Bandiera Blu. Esse sono divise in quattro macro aree: Educazione Ambientale, Qualità delle Acque, Gestione Ambientale, Servizi e Sicurezza. Scorrendo tra le macro aree troviamo le attività di educazione ambientale verso i cittadini con particolare riguardo per le scuole; l’accessibilità ed i servizi per i disabili; la pulizia costante del litorale e dell’entroterra; il monitoraggio degli habitat marini; i servizi al pubblico come bagni e spogliatoi; il buon funzionamento della raccolta differenziata. “Questo risultato darà un’ulteriore spinta al turismo.Lo vogliamo dedicare a tutte le attività commerciale del nostro territorio che hanno bisogno di tutto l’aiuto possibile per uscire da questa situazione”.