Covid Vittoria, oltre 500 positivi: 4 ricoverati al Guzzardi

Positivi al Covid ancora in aumento a Vittoria che oggi arriva a quota 512. E’ quanto emerge dai dati del Bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 10 maggio. A Vittoria oltre al numero dei positivi in aumento è stata riaperta la Rianimazione Covid. All’ospedale Guzzardi infatti al momento ci sono 4 ricoverati, 3 in area Grigia e uno nel reparto di Rianimazione. In città la diffusione del virus in crescita da giorni comincia a preoccupare ancora una volta e non si esclude, se la curva continuerà a salire, ad una nuova prclamazione di zona rossa. Dai dati di oggi Vittoria è il primo Comune per numero di contagiati con 512, seguita da Ragusa con335 e da Comiso con 280.Negli altri Comuni Iblei fortunatamente il numero dei positivi è inferiore a 100, vediamo nel dettaglio la situazione aggiornata ad oggi:83 (-8) Modica70 Pozzallo67 Scicli62 Santa Croce Camerina40 (+3) Acate23 Chiaramonte Gulfi23 Ispica8 (-2) Giarratana8 Monterosso