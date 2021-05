Dieta di primavera contro insonnia e per dimagrire: menù 7 giorni

Salute e benessere Diete

La dieta di primavera per dimagrire e combattere la stanchezza e l’insonnia regolando i ritmi cardiani è semplice. Non tutti sanno che in questo periodo dell’anno si soffre sempre di insonnia e che la mancanza di sonno durante la notte provoca la produzione di grelina, un ormone che stimola la voglia di dolce e di carboidrati, contribuendo in questo modo al rischio di un accumulo di peso. Ecco uno schema della dieta ideale di primavera che aiuta a dimagrire e nello stesso tempo a combattere l’insonnia e la stanchezza ed affrontare la giornata con energia. Dieta di primavera: esempio menù settimanaLUNEDÌCOLAZIONE: Tè verde o caffè; 1 yogurt bianco magro HD (senza lattosio); 1 tazza piccola di fragole; 1 cucchiaio di fiocchi d’avenaSPUNTINO MATTINA: 1 frutto di stagionePRANZO: Pesce spada al salmoriglio; 2 patate al vapore; bietola lessa con olio e limoneSPUNTINO POMERIGGIO: 1 frutto di stagione; 1 tazza di tè verdeCENA: Insalata di valeriana; riso integrale con tonno, limone e zucchineDOPO CENA: 1 tisanaMARTEDÌCOLAZIONE: Tè verde o caffè; 1 bicchiere di latte di avena e 1 fetta di pane tostato con 1 cucchiaino di olio extravergine di olivaSPUNTINO MATTINA: 1 frutto di stagionePRANZO: Curry di pollo con 1 cucchiaio di lenticchie nere e crostini di paneSPUNTINO POMERIGGIO: 1 frutto di stagione; 3 nociCENA: Insalata di lattughino; tagliatelle ai carciofi con scorza di limone grattugiataDOPO CENA: 1 frutto di stagioneMERCOLEDÌCOLAZIONE: Tè verde o caffè; 1 yogurt bianco magro HD (senza lattosio); 2 fette biscottate integrali con un velo di mieleSPUNTINO MATTINA: 1 frutto di stagionePRANZO: Insalata di radicchio; uova strapazzate con asparagi; 1 fetta di pane tostatoSPUNTINO POMERIGGIO: 1 frutto di stagione; 20 g di cioccolato fondente all’80%CENA: Insalata mista; insalata di couscous con carote, finocchi, cimette di broccoli e semi oleosiDOPO CENA: 1 tisanaGIOVEDÌCOLAZIONE: Tè verde o caffè; 1 yogurt; 1 fettina di pane tostato con 1 cucchiaino di olio extravergine di olivaSPUNTINO MATTINA: 1 frutto di stagionePRANZO: Insalata di lattuga; crostini con mousse di formaggio di capra e menta e dadini di zucchine cotte in tegame con cipolla rossa di TropeaSPUNTINO POMERIGGIO: 1 frutto di stagione; 1 cucchiaio di arachidi senza saleCENA: Insalata di pomodorini; hummus di fagioli cannellini con verdure in pinzimonioDOPO CENA: 1 tisanaVENERDÌCOLAZIONE: Tè verde o caffè; 1 bicchiere di latte di mandorle (o latte HD); 3 biscotti secchiSPUNTINO MATTINA: 1 frutto di stagionePRANZO: Salmone agli agrumi; spinaci al vapore; 1 fetta di pane integrale tostatoSPUNTINO POMERIGGIO: 1 frutto di stagione; 1 tazza di tè verdeCENA: Insalata di lattughino, mele e nocciole; risotto agli asparagiDOPO CENA: 1 tisanaSABATOCOLAZIONE: Tè verde o caffè; 1 frittata composta da 2 albumi e 1 tuorlo; 1 fettina di pane tostatoSPUNTINO MATTINA: 1 frutto di stagionePRANZO: Bistecca di vitello ai ferri; fiori di zucca in pastella; 1 fettina di pane integrale tostatoSPUNTINO POMERIGGIO: 1 frutto di stagione; 5 mandorleCENA: Insalata mista; minestra di fave e piselliDOPO CENA: 1 frutto di stagioneDOMENICACOLAZIONE: Tè verde o caffè; 1 porzione di ricotta fresca; 1 fettina di pane tostatoSPUNTINO MATTINA: 1 frutto di stagionePRANZO: Insalata mista; rombo con patateSPUNTINO POMERIGGIO: 1 centrifugato misto; 20 g di cioccolato fondente all’80%CENA: Insalata di radicchio e rucola; minestra di pasta con lenticchieDOPO CENA: 1 tisanaOltre a seguire la dieta è fondamentale anche svolgere una regolare attività fisica. L’esercizio fisico induce l’organismo a rilasciare una serie di neurotrasmettitori, prime fra tutte le famose endorfine, chiamate anche gli ormoni del benessere, con enormi vantaggi sull’umore, sulla concentrazione e sull’energia”.