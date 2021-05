Incidente a Ragusa: morto un 21enne

Cronaca Ragusa

Un giovane di 21 anni è morto stamattina in un incidente stradale avvenuto intorno alle ore 6 in via Archimede all'altezza del civico 324 a Ragusa. Il giovane deceduto, P.S., si trovava a bordo di una Fiat Punto insieme ad un altro giovane D.M.A. di 22 anni conducente dell'auto, rimasto ferito e trasportato dall'ambulanza del 118 al Pronto Soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Sul posto la Polizia Stradale. Il traffico ha subito rallentamenti in entrambe le carreggiate.