E' Stefano Pagano il 21enne morto oggi a Ragusa

E’ Stefano Pagano il giovane di 21 anni morto stamattina in un incidente stradale avvenuto in via Archimede a Ragusa. Il giovane ragusano si trovava a bordo di un’auto, una Fiat Punto, condotta da un altro giovane di 22 anni di Ragusa rimasto ferito e trasportato al pronto Soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Secondo le prime informazioni l’auto è finita prima contrpo un albero e poi contro una inferriata. In queste ore sono tanti i messaggi pubblicati sui social in ricordo del giovane ragusano. I rilievi dell’incidente sono della Polstrada di Ragusa.