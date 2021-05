Ragusa, al vescovo La Placa gli auguri di Nello Dipasquale e di Territorio

Attualità Ragusa

Un caloroso benvenuto ed un augurio di buon lavoro al neo nominato vescovo della Diocesi di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa da parte del deputato regionale democratico Nello Dipasquale e del Movimento Territorio. Scrive Dipasquale “rvolgo i miei migliori auguri di buon lavoro e un caloroso benvenuto a monsignor Giuseppe La Placa, nuovo vescovo della diocesi di Ragusa. Che il suo impegno in questa parte di Sicilia possa essere ricco dei frutti spirituali di cui questa comunità ha bisogno in questa epoca così difficile. Mi auguro di poter incontrare presto il nuovo vescovo per uno scambio di idee e per avviare una reciproca collaborazione per la provincia di Ragusa. In questo momento storico di particolare difficoltà, inoltre, rivolgo un pensiero di sincera gratitudine a monsignor Carmelo Cuttitta per gli anni dedicati al servizio della diocesi iblea".Altro messaggio di benvenuto arriva da Raffaele Schembari, segretario cittadino di Ragusa del Movimento politico-culturale Territorio “anche a nome del Consiglio Direttivo del Movimento Territorio, accolgo con gioia la nomina del nuovo vescovo della Diocesi, mons. Giuseppe La Placa e mi associo al ringraziamento al Santo Padre Papa Francesco per il dono del nuovo pastore per la nostra comunità diocesana. Al Vescovo il nostro Movimento mette a disposizione la nostra testimonianza sociale e democratica che da quasi 10 anni doniamo, ogni giorno, alla nostra Città, con attenta e costante attività a favore della collettività iblea.Un sentito e affettuoso ringraziamento al Vescovo mons, Carmelo Cuttitta per il Suo Ministero pastorale che ha svolto nella nostra comunità e per la simpatia e l’affetto che ci ha sempre dedicato”. (da.di.)