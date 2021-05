Microchip day a Pozzallo, microcippati 43 cani

Attualità Asi

Si è concluso poco fa il “microchip day”, organizzato presso la sede ex ASI, con l’anagrafe e l’inoculazione gratuita del chip identificativo a 43 cani appartenenti ad altrettante famiglie pozzallesi, evitando loro di recarsi a Modica. L’iniziativa, proposta dai volontari animalisti, ha subito incontrato il favore e il sostegno dell’Amministrazione comunale e dei servizi veterinari dell’ASP di Ragusa, offrendo ai cittadini l'opportunità di impiantare gratuitamente il microchip al proprio cane e, contemporaneamente, diffondere la cultura di una corretta detenzione e cura degli animali. Infatti la registrazione dei cani all'anagrafe canina nazionale è un adempimento obbligatorio e fornisce online i riferimenti utili per rintracciare il luogo di registrazione di un cane smarrito e il suo legittimo proprietario ma rappresenta anche un efficace strumento di dissuasione degli abbandoni.Soddisfazione del Sindaco Ammatuna che sottolinea come questa giornata rappresenti una delle fasi tangibili dell’avvio di un nuovo corso delle politiche locali in materia di tutela degli animali. Periodicamente sarà riproposto, infatti, il “microchip day” e saranno avviate a breve scadenza iniziative per la sterilizzazione di cani e gatti, necessaria per evitare l’incontrollata riproduzione degli animali. Oltre agli animalisti attivi sul territorio, rivolgo un particolare ringraziamento ai veterinari dell’ASP di Ragusa, ai volontari del Gruppo comunale di protezione civile e al Comando della Polizia locale.