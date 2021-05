Sport Gran premio di spagna

Pole n.100 per Hamilton, Ferrari in seconda fila con Leclerc Pole n.100 per Hamilton, Ferrari in seconda fila con Leclerc

MONTMELO’ (SPAGNA) - Centesima pole position in carriera per Lewis Hamilton. Al Gran Premio di Spagna sarà il pilota britannico della Mercedes a partire dalla prima casella raggiungendo l’incredibile traguardo delle 100 pole. In prima fila anche la Red Bull di Max Verstappen, staccato di appena 36 millesimi, mentre è terza l’altra Mercedes di Valtteri Bottas (+0″132), che sarà affiancato in seconda fila dalla Ferrari di un ottimo Charles Leclerc. A seguire Esteban Ocon (Alpine) e l’altra Rossa di Carlos Sainz, settimo Daniel Ricciardo (McLaren), ottavo Sergio Perez (Red Bull), nono Lando Norris (McLaren) e decimo Fernando Alonso (Alpine). Fuori dalla top-10 entrambi i piloti Aston Martin, Lance Stroll (11°) e Sebastian Vettel (13°), di mezzo l’Alpha Tauri di Pierre Gasly (per la prima volta in stagione escluso dal Q3).Quattordicesimo l’italiano Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo), seguono George Russell (Williams), Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), Kimi Raikkonen (Alfa Romeo), Mick Schumacher (Haas), Nicholas Latifi (Williams) e Nikita Mazepin (Haas) a chiudere la griglia di partenza.