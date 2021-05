Spirulina per perdere peso: cos'è e coma funziona

Salute e benessere Rimedi naturali

La spirulina da sempre è nota come rimedio naturale che aiuta a dimagrire velocemente ma non si tratta di un rimedio miracoloso per perdere peso. Ecco alcune risposte a domande tra cui cos’è la spirulina e come funziona. La spirulina fa dimagrire oppure no? Se è vero che, da studi non di elevato impatto scientifico, la spirulina contribuisce al metabolismo dei lipidi nel sangue, non si può dire che faccia dimagrire. Può, invece, servire a chiunque abbia bisogno di integrare minerali, specie il ferro, o necessita di una fonte proteica supplementare. In questo senso mi sentirei di consigliare un integratore di spirulina a chi pratichi sport di resistenza o a persone vegane. Inoltre svolge una buona azione antiossidante, in virtù del contenuto di clorofilla, fitocianine e carotenoidi. Fondamentale, se acquistare la spirulina, sarà assicurarsi che non sia contaminata da microcistine o da anaotossine, sostanze tossiche con molti effetti collaterali. Servirebbe, comunque, il parere di un esperto prima di iniziare ad assumere un prodotto a base di spirulina, dato che ci sono condizioni nelle quali l'uso di spirulina va evitato (vietata calcoli ai reni, gravidanza e allattamento).Spirulina: cos’è?La spirulina è un cibo assurdamente sano, un’alga unicellulare che si trova in natura in località esotiche alle Hawaii, in Africa, in Messico. Ha un odore forte, per cui aggiungerla in polvere alle pietanze (ad esempio i minestroni), dopo il primo tentativo può richiedere una certa abitudine (che arriva, arriva). Ne vale la pena. Esistono circa 1700 articolo pubblicati negli anni su riviste scientifiche in cui si conferma che il consumo della spirulina in polvere aumenta la salute del sistema cardiovascolare e abbassa il colesterolo. L’alga spirulina è ancora il super-superfood che farà funzionare bene i nostri corpi e di conseguenza, li renderà più belli? Pare proprio di sì. Nonostante ogni giorno spuntino fuori nuovi cibi miracolosi veri o presunti, la spirulina proprietà continua ad averne più degli altri. Integratore amatissimo, uno di quelli che conosciamo da più tempo e che ha avuto un picco di popolarità negli anni 90 (a New York trovavi alle casse dei supermercati gli snack alla spirulina) che sta tornando a conquistare il mondo.In verità, tutte le alghe stanno diventando sempre di più ingredienti importanti dell’alimentazione intelligente. Qualcuna, dopo la diffidenza iniziale, si è rivelata anche buona di sapore. Per una volta la previsione dei pensatori e degli scrittori di fantascienza del passato è stata azzeccata. Nel 1974, infatti, in una famosa conferenza dell’Onu la Spirulina veniva definita “il cibo del futuro”. Il motivo? Il suo altissimo contenuto di proteine e ferro e di molti altri nutrienti preziosi. Praticamente un sostituto vegetale della carne, ma senza il colesterolo e altri effetti dell’alimentazione animale. E riducendo i grassi, e facile capire che la spirulina per dimagrire può essere davvero d'aiuto.Spirulina per perdere peso: come funziona se volete dimagrire seguite queste indicazioniSecondo Sophie Langley, esperta in nutrizione e consulente Dieta Exante, quel che serve, più che un singolo prodotto miracoloso (o presunto tale) è seguire alcune regole di base. Ma vediamo alcuni consigli utili che aiutano a dimagrire e perdere peso. Per prima cosa è vietato saltare i pasti. Mangiare a ogni pasto, dando preferenza a ingredienti sani e bilanciati e assicurarsi, per garantirvi nell'arco della giornata il giusto apporto nutritivo, specialmente proteine e vitamine. Se state cercando di perdere peso in modo sicuro, preferite pasti a base di proteine, verdure e fibre, cercando di limitare invece la quota di zuccheri e di carboidrati ad alto indice glicemico. Abbondante di verdura, di stagione e di tutti i colori dell'arcobaleno, per fare il pieno di vitamine, minerali, acqua e fibre.Puntate ad almeno 75 gr di proteine magre al giorno, variando tra carne bianca, pesce, uova, tofu. Non dimenticate di mangiare 30 gr di fibre al giorno: le trovate nei carboidrati complessi come lenticchie, fagioli e cereali integrali. Al contrario, tagliate i carboidrati ad alto indice glicemico come il pane bianco, il riso bianco e la pasta. I grassi buoni sono importanti: consumate ogni giorno piccole porzioni di noci e semi oleosi. Attenzione a non esagerare con la quantità di frutta e latticini. Last but not least, per dimagrire non dimenticate che occorre ogni giorno bere due litri d'acqua naturale ed evitare la trappola della sedentarietà.