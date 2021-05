Salute e benessere Diete

Dieta del tonno per dimagrire velocemente 5 chili: leggera e facile Dieta del tonno per dimagrire velocemente 5 chili: leggera e facile

La dieta del tonno per dimagrire velocemente 5 chili non può essere seguita oltre i 7 giorni. La dieta del tonno è tra le diete più seguite in questo periodo dell’anno sia perché leggera si perché facile da seguire. Il tonno è un alimento che fa bene all’organismo ed è noto per le mille proprietà benefiche.Ma quali sono le proprietà nutrizionali del tonno?Il tonno è un alimento estremamente utile al nostro organismo. In generale, portare in tavola il tonno equivale ad assumere un mix di nutrienti che contribuisce al corretto funzionamento del nostro organismo, come:Proteine ad alto valore biologico, utili per contrastare la sarcopenia, una condizione che si verifica con il passare degli anni in tutti i soggetti, ma in particolare in coloro che hanno praticato attività fisica, sia pure a livello amatoriale.Acidi grassi polinsaturi omega 3, in particolare EPA e DHA, importanti per tenere sotto controllo i valori ematici di colesterolo, diminuendo quello “cattivo” LDL e determinando l’aumento di quello “buono” HDL. Non solo: la ricerca scientifica ha ormai da tempo confermato anche le loro virtù nella prevenzione di malattie neurodegenerative, come il morbo di Alzheimer. Inoltre, gli acidi grassi omega 3 hanno un ruolo essenziale nel proteggere l’organismo umano dalle infiammazioni e nel rafforzare le sue difese. Iodio: ne apporta in media 50-100 µg per 100 grammi di alimento. Un minerale importante per la sintesi degli ormoni tiroidei. Consente il regolare sviluppo ed accrescimento nell’età evolutiva, ottimizza il metabolismo dell’adulto, contrasta la perdita di masse muscolari nell’anziano, aiuta a rafforzare il sistema immunitario e facilita un eccellente equilibrio psicofisico. Potassio, un costituente delle membrane cellulari fondamentale per la contrazione muscolare e per la trasmissione degli impulsi nervosi. Vitamina A e del gruppo B, importanti per innumerevoli funzioni biologiche. Ferro, elemento necessario per la sintesi dei globuli rossi.Vitamina D. Anche se per il 90% è sintetizzata dalla nostra cute per esposizione diretta alla luce solare, una minima parte può essere introdotta da alimenti che contengono questa sostanza, come il tonno. Il principale ruolo della vitamina D è quello di mantenere un’adeguata mineralizzazione dello scheletro per la prevenzione dell’osteoporosi e di potenziare il sistema immunitario. Si ritiene, inoltre, che abbia un ruolo importante nella prevenzione delle malattie vascolari: ha infatti un ruolo protettivo su tutti i vasi e interviene nei processi biologici che regolano la contrattilità delle arterie. Non tutti sanno che il tonno è infine anche un’eccellente fonte di selenio, minerale fondamentale per innumerevoli funzioni biologiche, tra cui il funzionamento della ghiandola tiroidea, del sistema immunitario e un ottimo alleato contro lo stress ossidativo.Dieta del tonno per dimagrire velocemente 5 chili: menù settimanaleLUNEDÌCOLAZIONE: Tè verde o caffè; 1 yogurt bianco magro HD (senza lattosio) con 1 cucchiaio di fiocchi d’avena; 1 piccola di macedoniaSPUNTINO MATTINA: 1 frutto di stagionePRANZO: Insalata di valeriana, tonno, carote, cetrioli, scorze di limone e 2 patate lesseSPUNTINO POMERIGGIO: 1 frutto di stagione; 1 tazza di tè verdeCENA: Riso integrale con bietole, pomodorini, carote e sedanoDOPO CENA: 1 tisanaMARTEDÌCOLAZIONE: Tè verde o caffè; 1 bicchiere di latte di avena e 1 fetta di pane tostato con 1 cucchiaino di olio extravergine di olivaSPUNTINO MATTINA: 1 frutto di stagionePRANZO: Curry di pollo con riso basmati; asparagi al vaporeSPUNTINO POMERIGGIO: 1 frutto di stagione; 3 nociCENA: Tagliatelle ai carciofi, menta fresca e scorza di limone; bietola ripassataDOPO CENA: 1 frutto di stagioneMERCOLEDÌCOLAZIONE: Tè verde o caffè; 1 yogurt bianco magro HD (senza lattosio); 2 fette biscottate integrali con un velo di mieleSPUNTINO MATTINA: 1 frutto di stagionePRANZO: Insalata di lattughina; alici panate; 1 fetta di pane tostatoSPUNTINO POMERIGGIO: 1 frutto di stagione; 20 g di cioccolato fondente all’80%CENA: Carciofi alla romana; insalata di legumi e cereali alle 4 verdure (riso, piselli, pomodorini, carote, sedano a rondelle, punte di asparagi e 1 uovo sodo)DOPO CENA: 1 tisanaGIOVEDÌCOLAZIONE: Tè verde o caffè; 1 yogurt; 1 fettina di pane tostato con 1 cucchiaino di olio extravergine di olivaSPUNTINO MATTINA: 1 frutto di stagionePRANZO: Spinaci al vapore; hummus di ceci con verdure in pinzimonio (finocchi, carote e sedano); 1 fetta di pane tostatoSPUNTINO POMERIGGIO: 1 frutto di stagione; 1 cucchiaio di arachidi senza saleCENA: Rotolini di zucchine ripieni di formaggio fresco e trito di basilico; 1 fettina di pane integrale tostatoDOPO CENA: 1 tisanaVENERDÌCOLAZIONE: Tè verde o caffè; 1 bicchiere di latte di mandorle (o latte HD); 3 biscotti secchiSPUNTINO MATTINA: 1 frutto di stagionePRANZO: Pokè bowl con salmone scottato, insalata mista, riso basmati, avocado e ribes rossoSPUNTINO POMERIGGIO: 1 frutto di stagione; 1 tazza di tè verdeCENA: Insalata di pomodorini; pasta e lenticchieDOPO CENA: 1 tisanaSABATOCOLAZIONE: Tè verde o caffè; 1 frittata composta da 2 albumi e 1 tuorlo; 1 fettina di pane tostatoSPUNTINO MATTINA: 1 frutto di stagionePRANZO: Insalata mista; minestra di fave e piselliSPUNTINO POMERIGGIO: 1 frutto di stagione; 5 mandorleCENA: Petto di pollo grigliato; fiori di zucca in pastella; 1 fettina di pane integrale tostatoDOPO CENA: 1 frutto di stagioneDOMENICACOLAZIONE: Tè verde o caffè; 1 porzione di ricotta fresca; 1 fettina di pane tostatoSPUNTINO MATTINA: 1 frutto di stagionePRANZO: Tagliatelle alla “carbonara” di asparagiSPUNTINO POMERIGGIO: 1 centrifugato misto; 20 g di cioccolato fondente all’80%CENA: Insalata mista; 1 scatoletta di tonno al naturale; cicoria al vapore; 1 fetta di pane integrale tostatoDOPO CENA: 1 tisana