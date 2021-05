Politica Modica

Covid, Sicilia ancora in zona arancione: pessima scelta

"In Sicilia l'indice di contagio Rt è 0,89 nell'ultima settimana, era 1,02 la settimana scorsa di conseguenza oggi si poteva e si doveva andare in zona gialla anche senza le due settimane consecutive con Rt sotto l'1". A parlare è il segretario regionale della Lega, Nino Minardo. "Purtroppo ogni appello al Ministro della Salute è risultato vano, ogni leale sprono al presidente della Regione altrettanto e siamo rimasti in zona arancione. Ci si è attaccati alle virgole e alle frazioni e piuttosto che al servizio dei cittadini la politica è restata al servizio degli algoritmi e dei centesimi.Così non va, la zona arancione non va bene! Al Ministro Speranza - scrive Minardo - ricordo che il governo è sostenuto da un'ampia maggioranza di cui la Lega è parte importantissima, al presidente Musumeci dico che dobbiamo con determinazione lavorare affinché presto in Sicilia ci siano zona gialla e riaperture".