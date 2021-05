Furto di cavi di rame a Vittoria: ripristinata erogazione acqua

Attualità Avviso Vittoria

È stata ripristinata, già ieri sera a Vittoria, l’erogazione idrica nei pozzi di c.da Sciannacaporale-Chiaramonte, dopo il furto cavi elettrici sulle linee Enel. Il furto aveva causato il bloccato degli impianti di sollevamento, determinando il mancato riempimento dei serbatoi e, conseguentemente, l’impossibilità di garantire il regolare approvvigionamento in citta. La Commissione straordinaria dopo avere attivato la Protezione civile per avviare un gruppo elettrogeno, ha sollecitato l’intervento del fornitore E-Distribuzione per ripristinare le linee danneggiate. Un lavoro di squadra e di sinergia, con la collaborazione anche della Prefettura di Ragusa, ha permesso di riattivare i pozzi, nel giro di poche ore, con il conseguente ripristino del servizio di distribuzione. L’immediata attivazione ha consentito di limitare i disagi alla cittadinanza."Rivolgiamo un cordiale ringraziamento a Enel-Distribuzione per il tempestivo intervento", - ha concluso la Commissione straordinaria.