Attualità Comune Ragusa

Dipendente comunale positivo al coronavirus: chiuso ufficio a Ragusa Dipendente comunale positivo al coronavirus: chiuso ufficio a Ragusa

Essendosi registrato un caso di positività al coronavirus presso l’Ufficio Servizi Sociali, da lunedì 10 maggio lo stesso ufficio resterà chiuso al pubblico. L’Amministrazione comunale infatti, come previsto dalla specifica normativa in materia e dai protocolli in vigore, ha disposto la quarantena fiduciaria del personale che opera nel predetto ufficio. Tutti i dipendenti del settore saranno sottoposti a tampone e i locali sanificati. A disposizione degli utenti sono stati messi i numeri telefonici 0932/676866 - 676850 – 676864 a cui risponderanno, in orario di ufficio, i dipendenti destinati ai diversi servizi di competenza. L’Amministrazione comunale si scusa con l’utenza per il disagio che comporterà inevitabilmente tale operatività in emergenza degli uffici ed informa che renderà noti i provvedimenti che saranno presi nelle prossime settimane.