Covid Ragusa, 1.495 positivi al coronavirus Covid Ragusa, 1.495 positivi al coronavirus

Sono 1.495 positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa. Sono questi i dati di oggi, 8 maggio, nel bollettino dell’Asp di Ragusa. Tra i 1.495 positivi ci sono 1.487 in isolamento domiciliare e 8 nella Rsa Covid dell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa. Ecco nel dettaglio i positivi elencati nel Bollettino Asp Ragusa di oggi 8 maggio Comune per Comune:36 (-1) Acate23 (+1) Chiaramonte Gulfi274 (+4) Comiso10 (-1) Giarratana22 Ispica98 (-2) Modica8 Monterosso77 (-1) Pozzallo351 (-11) Ragusa60 (+7) Santa Croce Camerina70 (+4) Scicli468 (+5) VittoriaEcco i dati aggiornati ad oggi dei test Covid: 131.473 tamponi molecolari, 22.330 test sierologici, 334.846 test rapidi per un totale di 488.649. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO (in attesa dei dati dei ricoverati)