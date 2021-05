Attualità Asp Ragusa

Altri 3 morti Covid in provincia di Ragusa: 2 di Vittoria e uno di Comiso Altri 3 morti Covid in provincia di Ragusa: 2 di Vittoria e uno di Comiso

Altri 3 morti in provincia di Ragusa per Covid 19 che fa salire il totale dei decessi dall’inizio della pandemia a 256. E’ quanto emerge dal bollettino dell’Asp di Ragusa di oggi 8 maggio 2021. Si tratta di tre uomini ed in particolare due sono morti nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa e sono un uomo di Comiso di 83 anni e un uomo di Vittoria di 79 anni. Il terzo decesso è avvenuto al Pronto Soccorso dell’ospedale di Ragusa e si tratta di un uomo di 93 anni di Vittoria. Ma vediamo in totale quanti sono i positivi in provincia di Ragusa1.495 POSITIVI IN TOTALE DI CUI:1.487 IN ISOLAMENTO DOMICILIARE62 RICOVERATI IN OSPEDALE8 RICOVERATI NELLA RSA COVID DELL’OSPEDALE MARIA PATERNO’ AREZZO DI RAGUSAEcco i dati dei 62 ricoverati negli ospedali Guzzardi di Vittoria e Giovanni Paolo II di Ragusa. In particolare a Ragusa ci sono 28 nel reparto di Malattie Infettive (24 residenti in provincia e 4 fuori provincia), 16 in area grigia (14 residenti nel territorio di Ragusa e 3 fuori provincia), 14 in Rianimazione (tutti residenti in provincia) e 4 paziente ricoverat1 in area all’ospedale Guzzardi di Vittoria. I guariti sono 9.633.Ecco nel dettaglio i positivi elencati nel Bollettino Asp Ragusa di oggi 8 maggio Comune per Comune:36 (-1) Acate23 (+1) Chiaramonte Gulfi274 (+4) Comiso10 (-1) Giarratana22 Ispica98 (-2) Modica8 Monterosso77 (-1) Pozzallo351 (-11) Ragusa60 (+7) Santa Croce Camerina70 (+4) Scicli468 (+5) VittoriaEcco i dati aggiornati ad oggi dei test Covid: 131.473 tamponi molecolari, 22.330 test sierologici, 334.846 test rapidi per un totale di 488.649.