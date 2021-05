Sicilia Coronavirus

Covid Sicilia, 603 nuovi positivi: 54 Ragusa Covid Sicilia, 603 nuovi positivi: 54 Ragusa

Sono 603 i nuovi positivi al Covid19 in Sicilia, su 25.740 tamponi processati, con una incidenza del 2,3%, in diminuzione rispetto a ieri. La Regione è nona per numero di contagi giornalieri. Le vittime sono state 11 e portano il totale a 5.527. Il numero degli attuali positivi è di 23.330 con decremento di 548 casi. I guariti oggi sono 1.140. Negli ospedali i ricoverati sono 1.163, 49 in meno rispetto a ieri, quelli nelle terapie intensive sono 142, sette in meno rispetto a ieri. La distribuzione tra le province vede Palermo con 121 casi, Catania 207, Messina 52, Siracusa 56, Trapani 18, Ragusa 54, Caltanissetta 35, Agrigento 44 e Enna 16.