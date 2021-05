Dieta veloce per perdere 2 kg: menÃ¹ semplice

Salute e benessere Diete

Dieta veloce per perdere 2 kg: menù semplice

La dieta per perdere 2 kg è una dieta super veloce ideale nel mese di maggio per depurare l’organismo da tossine e scorie accumulate nel periodo invernale. La dieta per perdere 2 kg serve a risvegliare il metabolismo e a sfonfiare la pancia. La dieta prevede 1200 calorie giornaliere e non può durare più di tre giorni. Secondo gli esperti può essere ripetuta, però minimo ogni tre mesi. Ma come funziona la dieta per perdere 2 kg in modo veloce? Ecco un esempio di menù tipo da seguire, facile ma anche restrittivo motivo per cui raccomandiamo comunque (come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito) di consultare il proprio medico di famiglia.DIETA VELOCE PER PERDERE 2 KGDieta velocce: menu primo giornoPer colazione un caffè e una tazza di latte parzialmente scremato con massimo un cucchiaio di zucchero. A metà mattina si consiglia di bere una tisana. A pranzo tonno sott’olio con pomodori, oppure con fagiolini o insalata. Per lo spuntino pomeridiano 10 grammi di cioccolato fondente. Per cena petto di pollo con insalata oppure carpaccio di salmone affumicato con insalata.Dieta veloce per perdere 2 kg: menu secondo giornoA colazione è possibile scegliere gli stessi alimenti del primo giorno oppure un vasetto di yogurt magro o greco con una tazza di caffè. Massimo un cucchiaino di zucchero. Per lo spuntino mattutino si consiglia frutta fresca. A pranzo pomodori e mozzarella, con anche un’insalata. Per cena 100 grammi di fesa di tacchino oppure 140 grammi di pesce. Come contorno spinaci.Dieta veloce per perdere 2 kg: menu terzo giornoPer colazione è possibile scegliere una delle due alternative del menu del secondo giorno. Per lo spuntino mattutino un infuso allo zenzero. Per pranzo pesce con insalata. Per lo spuntino pomeridiano uno yogurt magro. Per cena un uovo sodo con una mozzarella da 100/125 grammi. La dieta veloce per perdere 2kg prevede ogni giorno il consumo di almeno un litro e mezzo di acqua e a piacere il consumo di tisane drenati. Durante la dieta veloce per perdere 2 kg sono vietati tutti gli snck salati o dolci e ogni tipo di bevanda alcolica.