Renzi: Il coprifuoco va tolto, non serve piÃ¹

Renzi: Il coprifuoco va tolto, non serve più

ROMA - ’’Il coprifuoco va tolto perchè non serve più, perchè ogni giorno mezzo milione di persone si vaccina a fronte di 10mila contagiati. Va tolto del tutto. Se va ancora tenuto, direi al limite fino a mezzanotte’’. A dirlo il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a ’’Dritto e Rovescio’’ su Rete4.’’Ora la campagna di vaccinazione funziona - aggiunge -. Il flusso di vaccini c’è, bisogna dire grazie al governo Draghi cheha fatto una svolta vera, con Figliuolo c’è stata una svolta. Miha stupito la polemica di una certa sinistra radical chic. Se tuhai paura delle persone con la divisa è un problema tuo…, ilfatto che ci sia un generale come Figliuolo mi fa stare bene. Mipreoccupava quando c’era Arcuri, non ora che c’è Figliuolo. C’èstata una svolta.Prima c’era caos, ora con questa svolta possiamo riaprire’’.