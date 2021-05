Italia Lega

Giustizia, Salvini: Raccoglieremo firme con i radicali per referendum

ROMA - ’’Questo Parlamento con Pd e 5Stelle non farà mai una riforma della giustizia. Per questo stiamo organizzando con il Partito Radicale una raccolta di firme per alcuni questiti referendari’’. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini nel corso della registrazione di Porta a Porta.La mia posizione sul coprifuoco? ’’Penso che si sappia, il coprifuoco è da cancellare. La mia previsione la fondo sui dati scientifici, perchè giustamente il Presidente Draghi come qualunque cittadino quando c’è di mezzo salute, vita e lavoro, vuole fondare quello che si farà su dati scientifici. Oggi fortunatamente siamo a un mese di costante miglioramento e i ministri della Lega la prossima settimana in Cdm chiederanno il ritorno alla vita e la cancellazione del coprifuoco fidandoci del buonsenso degli italiani’’.