Incidente a Scicli: ragazzo in ospedale

Incidente stradale oggi pomeriggio in contrada Cozzo Ucci vicino all’intersezione per contrada Piani a Scicli. Lo scontro è avvenuto tra un’auto e uno scooter poco dopo le ore 17. Ad avere la peggio è stato il ragazzo, un 17enne di Scicli, che viaggiava a bordo dello scooter trasportato dall’ambulanza del 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. Per i rilievi dell’incidente è intervenuta la Polizia Locale. In corso l’esatta dianimca dello scontro.