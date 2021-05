Con l'auto seminava il panico nelle strade tra Modica e Pozzallo: identificato

Cronaca Modica

E’ stato identificato e sarà denunciato l’uomo che a bordo di un’auto bianca seminava il panico nelle strade del Ragusano. Dopo le diverse segnalazioni denunciate attraverso Facebook i carabinieri della Compagnia di Modica sono riusciti a risalire all’identità del giovane che da giorni bloccava le autovetture mettendosi di traverso nelle strade o tentava di speronarle o effettuava sorpassi ad alta velocità in curve e non solo. Negli ultimi due giorni sul social facebook in tanti hanno denunciato vari episodi di questo giovane che col cappuccio e a bordo di un auto bianca si è reso protagonista di folli manovre con l’auto soprattutto in alcune zone tra Modica, Ispica e Pozzallo.