Lucio Guarino nuovo segretario generale del Comune di Vittoria

Lucio Guarino è il nuovo Segretario Generale del Comune di Vittoria. Guarino prende il posto di Valentino Pepe nominato di recente al Comune di Ragusa. “Questa Commissione ha già avuto modo di apprezzare la straordinaria professionalità del dott. Lucio Guarino, attuale Segretario generale al Comune di Partinico, come Sovraordinato presso il comune di Vittoria, in un recente passato, incarico nel quale è stata fortemente apprezzata la sua affidabilità e la sua profonda competenza specifica. Il dott. Guarino infatti è già a conoscenza delle principali criticità gestionali che interessano questo Comune e sarà pertanto certamente in grado di sostenere questa Commissione nel periodo che intercorre fino al termine del mandato.Al dottore Guarino rivolgiamo un caloroso benvenuto e buon lavoro”.