Metodo Tabata in 4 minuti, 6 regole allenamento: ecco come funziona

Il metodo Tabata in 4 minuti, ecco come funziona e cosa fare per seguire nel dettaglio l’allenamento del Metodo Tabata per dimagrire in 7 regole semplici:PRIMA REGOLA METODO TABATA: Si inizia prima con un riscaldamento completo del corpo per 5-10 minuti. Se non ci si riscalda bene e a dovere, infatti, si corre il rischio di incappare in lesioni corporee.SECONDA REGOLA METODO TABATA: L’esercizio anaerobico – cuore del metodo Tabata – deve essere eseguito ad altissima intensità (ad es. Corsa, ciclismo o cyclette, nuoto, ellittica, vogatore, corda per saltare).TERZA REGOLA METODO TABATA: Bisogna dare circa il 70% dello sforzo massimo per 20 secondi, quindi riposare per 10 secondi a circa il 50% dello sforzo.QUARTA REGOLA METODO TABATA: Con l’allenamento Tabata, bisogna ripetere per 4 minuti l’operazione (per questo molte volte trovi la dicitura “Tabata 4 minuti”).QUINTA REGOLA METODO TABATA: In breve: 8 cicli di 30 secondi. Ogni ciclo consiste in 20 secondi di massimo sforzo e 10 secondi di bassa intensità (50% di sforzo).SESTA REGOLA METODO TABATA: A fine allenamento intensivo, è bene concludere con un allungamento completo del corpo. Bisogna, infatti, abbassare lentamente la frequenza cardiaca: una breve passeggiata o lo yoga sono perfetti per questo.Al metoto Tabata per dimagrire bisogna aggiungere anche la dieta Tabata, già pubblicata sul nostro sito. Come sempre raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare qualsiasi regime alimentare dietetico soprattutto se si soffre di patologie importanti.