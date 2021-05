Dieta Tabata o allenamento Tabata? Ecco come è dimagrita Noemi

Salute e benessere Diete

Dieta Tabata o allenamento Tabata? Cos'è, come funziona e come è dimagrita la cantante Noemi. La dieta tabata o metodo Tabata per dimagrire non è soltanto una dieta quanto uno stile di allenamento. La dieta tabata è la dieta che ha seguito la canatnte Noemi per dimagrire. Si tratta di un metodo dietetico che la cantante Noemi ha seguito per diverso tempo e con molto impegno per raggiungere il suo obiettivo del peso forma. “Giorni e giorni di faticosa ricerca mi hanno portato nella location perfetta per la prima foto a tema estate”, ricorda la stessa cantautrice in uno degli ultimi post su Instagram.Allenamento e metodo Tabata: beneficiBenefici del metodo TabataAnche se i benefici del metodo Tabata non sono ancora stati acclarati dalla comunità medica, ci sono alcuni aspetti che non possono essere tralasciati e che possiamo inserire tra quelli positivi. Durata breve e grande impattoSecondo molti, il metodo Tabata è una delle migliori routine per coloro che sono annoiati da lunghi allenamenti e preferiscono un workout più breve. Ma ricorda: per ottenere gli stessi benefici che il metodo Tabata promette, alla fine della tua routine dovresti sentire completamente esausto.Più resistenza e capacità fisicaGli atleti sottoposti al metodo Tabata hanno visto notevoli aumenti della loro capacità fisica e si resistenza (aumento del 28% della capacità anaerobica e aumento del 14% della capacità aerobica). Ciò significa che, se stai cercando di correre più veloce e diventare meno stanco, o di essere in grado di sollevare più pesi, il metodo Tabata è perfetto per te.Perdita di pesoPoiché il protocollo Tabata richiede uno sforzo molto elevato da parte tua in così poco tempo, in effetti il tuo metabolismo potrebbe aumentare non solo durante la routine ma anche dopo averla eseguita. Ciò farà sì che il tuo corpo continui a consumare più calorie del normale anche dopo aver terminato una routine Tabata.Acqua TabataPer chi non preferisce molto l’allenamento home fitness o in palestra ma vuole comunque allenarsi, esiste anche una versione “acquatica” del metodo Tabata per dimagrire: l’acqua tabata. Per chi ama allenarsi in acqua, dunque, è possibile applicare il lavoro ad ad alta intensità con intervalli di pause precise anche nell’ambiente della piscina.DIETA TABATA: EESEMPIO PER UNA DIETA COME QUELLA DELLA CANTANTE NOEMI.Colazione: 125 grammi di yogurt magro bianco con un cucchiaio di muesli con frutta secca o con una fetta biscottata integrale e un cucchiaino di marmellata senza zuccheri aggiunti. Un bicchiere di succo di melograno o di spremuta di agrumi. Una tazza di tè verde con una puntina di miele o un caffè con un cucchiaino di zucchero di canna.Spuntino: frutto di stagione (100-150 grammi)* non zuccherino + 2-3 mandorle. In alternativa un centrifugato o frullato di verdura (come cetrioli) e frutta (come mezza pera) a cui aggiungere menta fresca o zenzero. Pranzo: una porzione di pasta integrale o riso integrale con verdure a scelta e un cucchiaino di olio di oliva a cui possiamo abbinare un po’ di proteine, per esempio un mestolo di legumi o un po’ di ricotta magra a fine pasto o dei molluschi, come vongole o cozze. In alternativa una zuppa di soli legumi (per esempio, con un filo di olio, pomodoro o altre verdure), e due fettine di pane integrale bruschettato. Fine pasto con una noce o due o un quadratino di cioccolato fondente. Merenda. Uno yogurt magro con un kiwi a pezzi o altro frutto poco zuccherino.Cena: un piatto proteico: due uova al tegamino, o del pesce fresco (120-150 gr) come polpo, orata, spigola, oppure un piccolo carpaccio di bresaola o una fettina da cento grammi circa di pollo/tacchino/arista. Accompagniamo il piatto con un piccolo panino integrale, una fetta grande di pane di segale o fette di orzo, una piccola patata al cartoccio. Contorno abbondante di verdure e un cucchiaino o due di olio per condire il tutto. Un cubetto di cioccolato fondente o 2 mandorle.