Cosa bere per accelerare il metabolismo e dimagrire: 3 infusi da scegliere

Cosa bere per accelerare il metabolismo e dimagrire quando si è a dieta? Accelerare il metabolismo per dimagrire è il vero segreto per perdere peso mangiando. Non tutti sanno, infatti, che spesso le diete dimagranti non funzionano se il metabolismo non viene riattivato. Ma cosa si deve bere per accelerare il metabolismo? Ecco 3 infusi che aiutano soprattutto in primavera ad accelerare il metabolismo e facilitare il dimagrimento e la perdita di peso:infuso di tè verde con cannellaInfuso di ananas e zenzeroInfuso di peperoncino di Cayenna, tè verde e mieleInfuso di tè verde con cannellaNon è un segreto: il tè verde è un ottimo attivatore del metabolismo, uno di quegli infusi sani, la cui fama non scredita nessuna delle sue proprietà. Ricco di antiossidanti, eccellente per il cuore, per la nostra digestione ed un ottimo alleato per perdere peso. Se lo uniamo alla cannella, otterremo una bevanda meravigliosa con cui complementare la nostra dieta. Non dovete far altro che preparare un infuso di tè verde classico ed aggiungere un po’ di cannella. Se lo bevete due volte al giorno, a colazione e di pomeriggio, vi aiuterà moltissimo.Infuso di ananas e zenzeroDeliziosa, sana, curativa e dimagrante. Come resistere? Vale la pena berla due volte al giorno, a colazione e a cena. Come già sapete, l’ananas è il frutto depurativo e disintossicante per eccellenza in qualsiasi dieta dimagrante, un rimedio facile che, unito allo zenzero, si trasformerà in uno dei migliori alleati per accelerare il metabolismo. Allo stesso modo, lo zenzero è quella pianta medicinale benefica anche per ridurre le infiammazioni ed aiutare il sistema digerente. Depura, migliora ed accelera il metabolismo se unita all’ananas. Come preparare questo infuso? La prima cosa da fare è preparare un infuso con la radice di zenzero: mezzo bicchiere d’acqua da portare ad ebollizione con l’equivalente di un cucchiaio di zenzero. Una volta pronto il decotto, filtrate lo zenzero per rimanere solo con l’infuso. In seguito, prendete due fette di ananas e centrifugatele. Il succo ottenuto, dovrà essere unito all’infuso. Lo avete mai provato? Cosa aspettate?Infuso di peperoncino di Cayenna, tè verde e mieleQuesti elementi (il pepe di Cayenna, il miele ed il tè verde) sono termogenici e accelerano il nostro metabolismo, soprattutto il pepe di Cayenna. Non abbiate paura di provare questa miscela, perché è molto benefica, oltre ad essere molto conosciuta.Se la bevete durante il pranzo, ridurrete la fame evitando di spizzicare durante il pomeriggio. Per prepararlo, non dovete far altro che preparare un tè verde a cui poi aggiungere un pizzico di pepe di Cayenna, molto poco, altrimenti non potrete berlo. Per addolcire l’infuso si può aggiungere un cucchiano di miele che dà un effetto termogenico ideale per accellerare il metabolismo.