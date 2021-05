Comune di Ragusa, avviso progetti di utilità collettiva (PUC) su bandi di gara

Economia Comune di Ragusa

Sul sito istituzionale del Comune di Ragusa, nello spazio riservato ai “bandi di gara”, è stato pubblicato l’avviso con il quale il Settore VII - Servizio alla Persona e Politiche per l’Istruzione - rende noto che è attiva la procedura per l’ accreditamento di soggetti del Terzo Settore al fine di ospitare soggetti beneficiari del Reddito di Cittadinanza per l’effettuazione di progetti utili alla collettività (Decreto ministeriale n. 149 del 22 ottobre 2019). Unitamente all’avviso stesso sono pubblicati anche il formulario, il patto di accreditamento ed il modulo dell’istanza che dovranno essere trasmessi al Comune di Ragusa dai soggetti del Terzo Settore che vorranno partecipare unicamente tramite PEC (protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it) entro e non oltre le ore 12 del giorno 31 maggio 2021.