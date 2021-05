Uomo su auto bianca crea panico tra Modica e Pozzallo: segnalazioni

Cronaca Segnalazioni

Un uomo col cappuccio a bordo di un’auto bianca, forse una Polo o una Golf, va in giro per le strade del Ragusano creando panico. In particolare le segnalazioni arrivano per alcuni episodi avvenuti tra Modica e Pozzallo. In queste ore su facebook sono tanti i post pubblicati da chi ha avuto modo di vedere quest’auto correre ad alta velocità in curva o fare sorpassi azzardati. Ecco un post pubblicato su Facebook: “A te, PAZZO CRIMINALE - scrive Francesca -che vai in giro con un'auto bianca a terrorizzare la gente e giocare con la vita umana... a te auguro solo un gran bell'infarto, proprio mentre sei sulla tua macchina bianca a gioire dopo aver messo in pericolo l'ennesima vita di qualche automobilista. Sul tratto Pozzallo-Modica si aggira un delinquente con una macchina bianca, forse una polo o una golf. Un viso scarno con cappuccio che anche io ho avuto il dispiacere di incrociare la scorsa settimana.Dalle altre testimonianze che solo oggi leggo, pare si diverta a fare sorpassi azzardati, tagliare la strada fermando la macchina in mezzo alla carreggiata, affiancare le macchine con l'intento di speronare oppure sterzare all'improvviso per buttarsi nella corsia opposta sfidando chi gli viene di fronte. La testimonianza più vecchia attualmente risale al 21 aprile, la più recente ad oggi. Chiunque abbia la sfortuna di incrociarlo, vi prego, segnalatelo. Per me sono stati attimi di terrore durati un'eternità”. Ecco un commento al post pubblicato sopra, sempre su facebook: "A me e successo oggi intorno alle 15.45 sulla Pozzallo Modica - scrive Valentina - questa macchina bianca in direzione Pozzallo all'altezza di un agriturismo di cui non ricordo il nome invade la mia corsia a una velocità anche elevata ,pensavo fosse una distrazione ma adesso sto leggendo che in tanti lo segnalano...confermo di un ragazzo alla guida che indossava il cappuccio".Altro commento: È successo Domenica scorsa anche a mia mamma - scrive Orazio - in via mario rapisardi a Pozzallo, gli si é attaccato dietro al paraurti e ha iniziato a suonargli,quando mia mamma a accostato per farlo passare gli ha tagliato la strada ed a iniziato e insultarla dicendogli un sacco di parolacce e a minacciarla...pensate che adesso paura ad uscire da sola in macchina, infatti leggendo questo gli ho consigliato di andare dai carabinieri per raccontare l'accaduto”.Altro commento: “È successo anche a me di incontrare questo pazzo - scrive Antonio - in via Torino a Pozzallo , inizialmente ha fatto un sorpasso ad alta velocità in prossimità dell incrocio venendomi difronte, a quel punto io gli ho urlato di fare piano , lui ha ripercosso la stessa strada mi ha rincontrato e sputato nel finestrino”. Abbiamo contattato i carabinieri per capire se sono stati denunciati alcuni di questi episodi ma al momento non risulta nulla. Ad ogni modo è raccomandato fare attenzione se ci si ritrova in una situazione simile segnalando con celerità l'episodio alle Forze dell'Ordine.