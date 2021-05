E' morto il 49enne modicano vittima di incidente sul lavoro a Modica

Cronaca Ultima ora

E’ deceduto il modicano di 49 anni vittima nelle scorse settimane di un incidente sul lavoro avvenuto nei pressi dell’azienda per la quale lavora in Via Vanella 155 a Modica Alta. All’interno di un terreno adiacente, di proprietà dell’azienda nella quale lavorava la vittima, i primi soccorritori trovarono la motozappa che aveva provocato danni agli arti inferiori del malcapitato, uno dei quali, purtroppo, amputato. Secondo una prima ricostruzione fatta dalla Polizia Locale, l’uomo, dopo avere fatto delle consegne, aveva intenzione di sistemare alcune pedane all’interno del terreno. Per farsi spazio, aveva deciso di spostare la vecchia motozappa mettendolo il moto. L’attrezzo da lavoro però non è riuscito a controllarlo ed è stato investito alle gambe. Le urla di dolore della vittima, erano state sentite da una vicina che aveva llertato immediatamente i soccorsi.L’uomo era stato trasferito in eliambulanza al Trauma Center dell’Ospedale “Cannizzaro” di Catania, dove è stata necessaria l’amputazione dell’altra gamba.