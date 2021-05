Covid, il vittoriese Andrea Carfì: nuovo farmaco contro varianti pericolose

Attualità Covid

“Rivolgo i miei migliori complimenti al ricercatore vittoriese, Andrea Carfì, vice presidente di Moderna Italia e responsabile della ricerca sulle malattie infettive, il quale ha annunciato che presto sarà disponibile un nuovo farmaco contro le varianti più pericolose del Covid- 19”. Così Salvatore Di Falco, candidato a sindaco di Vittoria sostenuto dalle liste civiche “Vittoria Unita”, “Di Falco sindaco” e “In Movimento per Vittoria e Scoglitti”. Lo scienziato Andrea Carfì, in una recente intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, essendo le varianti la vera incognita della campagna vaccinale, ha spiegato che si sta lavorando ad un farmaco, che nei fatti è una nuova versione del vaccino, efficace proprio contro le varianti più pericolose.“Apprendiamo con gioia questa notizia – conclude Di Falco- che ci fa ben sperare in un futuro più sereno per l’umanità. Da Vittoriesi non possiamo che essere orgogliosi del lavoro svolto dal nostro concittadino, figlio illustre di questa terra”.