Dieta del riso: la dieta dimagrante semplice di 7 giorni

La dieta del riso è la dieta dimagrante semplice più seguita in questo periodo dell’anno sia per prepararsi alla prova costume sia per la freschezza e la semplicità del regime alimentare da seguire per dimagrire. Esistono diverse varianti della dieta del riso come ad esempio la dieta del riso e del pollo o la dieta del riso e cereali e non solo. La dieta del riso è un regime alimentare che permette di dimagrire velocemente grazie alle proprietà ben note di questo alimento, da sempre presente sulle tavole italiane. Ma la dieta del riso funziona davvero? In che cosa consiste? Qual è lo schema da seguire, quali sono i menù da provare? E infine, ci sono delle controindicazioni? Prima di rispondere a tutte queste domande, è il caso di fare un passo indietro e descrivere le proprietà e i benefici del riso. Grazie proprio all'apporto del riso al nostro organismo si capirà qual è l'efficacia di questa dieta dimagrante, che si potrebbe provare anche solo per depurare l'organismo in breve tempo.RISO: PROPPRIETA', BENEFICI E STUDIOIl riso è probabilmente il cereale più antico e conosciuto al mondo: si dice che sia stato il primo ad essere consumato dall’uomo, prima ancora del frumento. Grazie alle sue innumerevoli proprietà risulta essere un alimento molto utile all’organismo, soprattutto per l’elevata digeribilità e la capacità di regolare la flora intestinale. Il riso, inoltre, fa parte della famiglia delle Graminacee e, solo in Italia, se ne coltivano ben 50 tipologie diverse. Il riso integrale, essendo particolarmente ricco di fibre ed avendo un elevato potere saziante, è perfetto nelle diete ipocaloriche e per combattere la stitichezza. Il riso nero, invece, è particolarmente ricco di proteine: ne ha circa il doppio rispetto al comune riso bianco. Il riso basmati, infine, è la varietà con meno grassi: può essere utilizzato come primo piatto ma anche come sostituto del pane.Lo studio sulla diminuzione del rischio di obesitàI ricercatori del Doshisha Women’s College of Liberal Arts di Kyoto hanno condotto uno studio sulla stretta connessione tra consumo di riso e diminuzione del rischio di obesità. L’indagine è stata svolta basandosi su tre tipologie diverse di riso: integrale, bianco e sotto forma di farina. Il consumo regolare di riso è stato messo a confronto con i tassi di obesità di 136 paesi, introducendo altri elementi variabili come lo stile di vita, il prodotto interno lordo del paese, il guadagno medio e il livello di istruzione. Da questa ricerca è emerso che nei paesi con i più alti valori medi di consumo di riso – circa 150 grammi per persona al giorno – i livelli di obesità sono nettamente inferiori. I dati emersi, comunque, non dimostrano una connessione scientificamente provata tra un consumo regolare di riso e la diminuzione del rischio di obesità. Ma certo non si può negare la forte correlazione tra i due. L’ideale sarebbe, quindi, aumentare la quantità di riso giornaliera, senza ovviamente esagerare: infatti, quantità eccessive di riso possono aumentare il rischio di sindrome metabolica e diabete di tipo 2, a loro volta associati all’obesità.Riso: proprietà e valori nutrizionaliIl riso è un alimento leggero, disintossicante e grande alleato per problemi di diverso tipo. Ha, infatti, nella sua versione classica, un effetto astringente oppure, se si sceglie la varietà integrale, di stimolo all’evacuazione intestinale. Il riso integrale inoltre può essere utilizzato, ma pur sempre con una certa moderazione, anche dai diabetici, poiché ha un indice glicemico piuttosto basso.Dieta del riso: menù dei 7 giorni per dimagrireDieta del risoLUNEDI': COLAZIONE con 1 caffè o un tè con dolcificante, 1 bicchiere di latte di riso o di mandorle, 1 barretta di riso e cioccolato fondente o fiocchi integrali d’avena gr 30SPUNTINO: 1 spremuta d’agrumi o 1 porzione di frutta secca a guscio (15 pistacchi o 10 mandorle o 3 noci)PRANZO: 1 vellutata di verdure con gallette di riso o maisMERENDA: 1 croccante di frutta secca o 1 porzione di frutta secca a guscio (15 pistacchi o 10 mandorle o 3 noci)CENA: 1 piatto di verdure cotte o crude a piacere, 1 cucchiaino di olio di riso o extravergine d’oliva, 1 cucchiaino d’aceto balsamico o di riso, riso integrale con lenticchieDOPOCENA: 1 tisana: finocchio, anice stellato, menta, tiglio, camomilla, zenzeroMARTEDI': COLAZIONE con 1 caffè o un tè con dolcificante, 1 bicchiere di latte di riso o di mandorle e 1 barretta di riso e cioccolato fondente o fiocchi integrali d’avena gr 30METÀ MATTINA: 1 spremuta d’agrumi o 1 porzione di frutta secca a guscio (15 pistacchi o 10 mandorle o 3 noci)PRANZO: 1 vellutata di asparagi con gallette di mais o risoMERENDA: 1 croccante di frutta secca o 1 porzione di frutta secca a guscio (15 pistacchi o 10 mandorle o 3 noci)CENA: 1 piatto insalata verde a piacere, 1 cucchiaino di olio di riso o extravergine d’oliva, 1 cucchiaino d’aceto balsamico o di riso, Spezzatino di soia con zucca, patate e funghi porciniDOPOCENA: un frutto a piacere o una tisana: finocchio, anice stellato, menta, tiglio, camomilla, zenzeroMERCOLEDI': COLAZIONE con 1 caffè o un tè con dolcificante, 1 bicchiere di latte di riso o di mandorle, 1 barretta di riso e cioccolato fondente o fiocchi integrali d’avena gr 30METÀ MATTINA: 1 spremuta d’agrumi o 1 porzione di frutta secca a guscio (15 pistacchi o 10 mandorle o 3 noci)PRANZO: 1 vellutata di pomodoro con gallette di mais o risoMERENDA: 1 croccante di frutta secca o 1 porzione di frutta secca a guscio (15 pistacchi o 10 mandorle o 3 noci)CENA: 1 piatto verdure cotte a piacere, 1 cucchiaino di olio di riso o extravergine d’oliva, 1 cucchiaino d’aceto balsamico o di riso, Riso rosso con piselli, porri e maggioranaDOPOCENA: 1 frutto a piacere, 1 tisana: finocchio, anice stellato, menta, tiglio, camomilla, zenzeroGIOVEDI': COLAZIONE con 1 caffè o un tè con dolcificante, 1 bicchiere di latte di riso o di mandorle, 1 barretta di riso e cioccolato fondente o fiocchi integrali d’avena gr 30METÀ MATTINA: 1 spremuta d’agrumi o 1 porzione di frutta secca a guscio (15 pistacchi o 10 mandorle o 3 noci)PRANZO: 1 vellutata di verdure con gallette di mais o risoMERENDA: 1 croccante di frutta secca o 1 porzione di frutta secca a guscio (15 pistacchi o 10 mandorle o 3 noci)CENA: 1 piatto insalata mista a piacere, 1 cucchiaino di olio di riso o extravergine d’oliva, 1 cucchiaino d’aceto balsamico o di riso, Paella di verdure e legumiDOPOCENA: una tisana: finocchio, anice stellato, menta, tiglio, camomilla, zenzeroVENERDI’: COLAZIONE con 1 caffè o un tè con dolcificante, 1 bicchiere di latte di riso o di mandorle, 1 barretta di riso e cioccolato fondente o fiocchi integrali d’avena gr 30METÀ MATTINA: 1 spremuta d’agrumi o 1 porzione di frutta secca a guscio (15 pistacchi o 10 mandorle o 3 noci)PRANZO: 1 vellutata di broccoli con gallette di mais o risoMERENDA: 1 croccante di frutta secca o 1 porzione di frutta secca a guscio (15 pistacchi o 10 mandorle o 3 noci)CENA: 1 piatto di insalata e mais, 1 cucchiaino di olio di riso o extravergine d’oliva, 1 cucchiaino d’aceto balsamico o di riso, minestrone di verdureDOPOCENA: 1 frutto a piacere, 1 tisana: finocchio, anice stellato, menta, tiglio, camomilla, zenzero.SABATO: COLAZIONE con 1 caffè o un tè con dolcificante, 1 bicchiere di latte di riso o di mandorle, 1 barretta di riso e cioccolato fondente o fiocchi integrali d’avena gr 30METÀ MATTINA: 1 spremuta d’agrumi o 1 porzione di frutta secca a guscio (15 pistacchi o 10 mandorle o 3 noci)PRANZO: 1 vellutata di zucca con gallette di mais o risoMERENDA: 1 croccante di frutta secca o 1 porzione di frutta secca a guscio (15 pistacchi o 10 mandorle o 3 noci)CENA: 1 piatto di verdure cotte o crude a piacere, 1 cucchiaino di olio di riso o extravergine d’oliva, 1 cucchiaino d’aceto balsamico o di risoDOPOCENA: 1 frutto a piacereDOMENICA: COLAZIONE con 1 caffè o un tè con dolcificante, 1 bicchiere di latte di riso o di mandorle, 1 barretta di riso e cioccolato fondente o fiocchi integrali d’avena gr 30METÀ MATTINA: 1 spremuta d’agrumi o 1 porzione di frutta secca a guscio (15 pistacchi o 10 mandorle o 3 noci)PRANZO: 1 vellutata di verdure con gallette di mais o risoMERENDA: 1 croccante di frutta secca o 1 porzione di frutta secca a guscio (15 pistacchi o 10 mandorle o 3 noci)CENA: 1 piatto di insalata verde a piacere, 1 cucchiaino di olio di riso o extravergine d’oliva, 1 cucchiaino d’aceto balsamico o di riso