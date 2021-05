Politica Segnalazione

Carpentieri: dopo incidente ancora disservizi telefonici a Marina di Modica

“Ancora nessun intervento si registra in merito alla sistemazione dell’impianto di telefonia mobile distrutto lo scorso 2 dicembre del 2020. Cabina e antenna danneggiate a seguito di un incidente stradale autonomo che vide coinvolto il conducente di un Tir che invasa l’isola spartitraffico situata al secondo ingresso di Marina di Modica. Da 5 mesi quindi continuano i disservizi di utenti, cittadini e operatori commerciali, che si affidano a tale operatore per chiamate e connessione internet. 5 mesi con copertura telefonica assente o a singhiozzo. Un disservizio che potrebbe anche restare tale per altri chissà quanti mesi anche adesso a ridosso della stagione estiva e con molti cittadini che si trasferiranno nella frazione balneare di Marina di Modica”. E’ quanto dichiara il consigliere comunale, Mommo Carpentieri, intervenuto sulla vicenda dopo aver preso atto delle numerosissime lamentele.“Un incidente fortunatamente terminato bene per il conducente del mezzo pesante – afferma Carpentieri - ma le cui conseguenze si continuano a notare a causa del danneggiamento della cabina telefonica. Chiedo ufficialmente all’amministrazione comunale se è intenzione del comune attivarsi per far da intermediario tra utenti e compagnia telefonica affinché si risolva tale problematica nel minor tempo possibile. E’ necessario – continua Carpentieri – trovare immeditatamente una soluzione per la sistemazione della cabina telefonica visto che si tratta di un intervento non certo complesso e di facile attuazione ma che porrebbe la parola fine su un disservizio che si protrae già da troppi mesi. Sarebbe il caso di intervenire immediatamente e prima dell’inizio della stagione estiva.Per questo – conclude il consigliere comunale – mi riservo di presentate apposita interrogazione consiliare per capire come l’amministrazione intenda muoversi affinché si ripristini la normalità della copertura telefonica nella frazione di Marina di Modica.