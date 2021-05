Moda e spettacolo Lutto

E' morto Nick Kamen, cantante amico di Madonna: l'annuncio di Boy George

È morto Nick Kamen, modello e cantautore britannico. Lo lanciò Madonna. Kamen aveva 59 anni. A dare la notizia della sua morte, oggi, l’amico e collega Boy George. La sua malattia era stata resa pubblica su Instagram nel 2018. Il cantautore inglese Nick Kamen, pupillo di Madonna. Conosciuto per la sua hit Each Time You Break My Heart del 1986. Per il momento non sono state ancora chiarite le cause della sua morte, avvenuta la scorsa notte. Nick Kamen, che era nato nell’Essex con il nome di Ivor Neville Kamen, raggiunse la notorietà a 23 anni prima di diventare cantante grazie alla pubblicità uscita in tutto il mondo dei jeans Levi's 501.Nello spot, divenuto iconico, si vede il modello, al quale proprio in quella occasione venne dato il soprannome di Nick, entrare in una lavanderia in jeans e maglietta bianca e togliersi poi i vestiti rimanendo in boxer prima di metterli in lavatrice, sulle note di Heard It Through The Grapevine di Marvin Gaye. Fu proprio quello spot, notato da Madonna, a mettere in contatto Kamen con la Material Girl che scelse di affidargli una canzone scritta con Stephen Bray, proprio la hit Each Time You Break My Heart, in cui Madonna compare per i cori.