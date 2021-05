Nuovo autobus Ast per il quartiere Dente a Modica

Economia Avviso

Finalmente da oggi il quartiere d’Oriente (Dente) a Modica, potrà usufruire di un nuovo e importante autobus. Ad annunciarlo è il Direttore Generale dell’Ast, Ugo Fiduccia, al Sindaco di Modica, Ignazio Abbate. Infatti, da stamattina è stato messo a disposizione del popoloso quartiere un nuovo mezzo di ultima generazione, più piccolo nelle dimensioni rispetto alle altre macchine, proprio per le esigenze di conformità del quartiere. Desidero ringraziare il Direttore Fiduccia e il responsabile dell’Azienda, Iacono, per aver accolto le nostre richieste e quelle di numerosi utenti, che spesso hanno lamentato la sospensione della corsa per un guasto al mezzo, al servizio del Quartiere.Grazie al rinnovamento del parco auto dell’Azienda Siciliana Trasporti, - dichiara il Sindaco Abbate - la zona non dovrebbe essere più penalizzata.