Appuntamenti Giornata Mondiale

Giornata Mondiale Croce Rossa Italiana: Comune di Ragusa rosso Giornata Mondiale Croce Rossa Italiana: Comune di Ragusa rosso

In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa che ricorre sabato 8 maggio prossimo, la facciata del Comune di Ragusa sarà illuminata di rosso. A disporlo è stato il sindaco Peppe Cassì a seguito di una richiesta inviata a tutti i primi cittadini dei comuni italiani dal presidente della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca ed dal presidente dell’ANCI, Antonio Decaro, che hanno invitato i rappresentanti dei comuni di ricordare in tal modo la Giornata Mondiale della Croce Rossa Italiana. La data dell’8 maggio è stata scelta in quanto anniversario della nascita di Henry Dunant, fondatore dell’Organizzazione di volontariato che si è sempre distinta nell’opera di supporto alle pubbliche istituzioni per l’ assistenza sanitaria e sociale della popolazione.