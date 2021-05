Patata: 11 usi delle patate per pulire che non conoscevi

Rimedi naturali Antichi consigli della nonna

Patata: ecco 11 fantastici usi delle patate che non conoscevi. La patata sono uno degli alimenti più utilizzati in cucina ma non tutti sano che può essere un ottimo aiuto per le pulizia di casa, per il girdinaggio e non solo. Ecco 5 fantastici usi delle patate in casa che non conoscevi:PATATE PER PULIRE ARGENTERIAUn semplice rimedio per pulire e lucidare l’argenteria consiste nel conservare l’acqua di cottura, non salata, delle patate. Le patate devono essere rimosse dalla loro acqua di cottura e l’argenteria deve essere lasciata immersa nel liquido tiepido per un’ora, prima di essere risciacquata.PATATE PER PULIRE SCARPEPer la pulizia delle scarpe costituite da materiali impermeabili e per quanto riguarda le suole in gomma, è possibile facilitare la rimozione dello sporco strofinando le parti interessate con una fettina di patata cruda, prima di passare all’utilizzo di un panno o di una spazzola per le scarpe.PATATE COME COMPOSTNon dimenticate di conservare le bucce di patata e di destinarle alla vostra compostiera da balcone o al cassone per il compost che avete posizionato vicino al vostro orto o in giardino. In questo modo alleggerirete la quantità dei rifiuti prodotti quotidianamente da destinare allo smaltimento.PATATE PER ORTOPotreste pensare di conservare alcune delle vostre patate per provare a piantarle nel vostro orto o in un vaso. Prima di piantare le patate, è necessario che esse inizino a germogliare. Perché ciò avvenga, devono essere riposte in un luogo luminoso per alcuni giorni. Se dalle patate conservate in cantina o in dispensa alcuni germogli hanno iniziato a spuntare, approfittatene per utilizzarle per la nascita di nuove piantine. È consigliabile tagliare le patate germogliate in varie parti prima di interrarle.PATATE PER PULIRE ATTREZZI ARRUGGINITIPer la pulizia di attrezzi arrugginiti, si consiglia di strofinare gli stessi utilizzando dapprima delle fettine di patate crude ed in seguito della cenere di legna. L’impiego delle patate dovrebbe contribuire a facilitare la rimozione della ruggine.PATATE PER VASI DI FIORISe avete deciso di decorare la tavola con dei fiori recisi a stelo lungo, ma non avete a disposizione i materiali utilizzati dai fioristi in cui fissare gli steli in modo che i fiori rimangano nella posizione desiderata, sostituite il tutto con una patata tagliata a metà da utilizzare come base.PATATE PER GERANIUna patata cruda può essere utilizzata nel trapianto dei vostri nuovi gerani, in modo da dare a questi fiori il nutrimento loro necessario. Praticate un foro nella patata, inserite lo stelo e piantate il tutto in un vaso ricolmo di terriccio.PATATE PER PULIRE RICAMI E PIZZIAvete paura di rovinare i preziosi pizzi della nonna con detersivi aggressivi? Lasciate perdere, e lavateli invece con l’acqua di cottura di tre patate in un litro d’acqua.PATATE PER PULIRE BICCHIERI E CARAFFE DI VETROL’acqua di cottura delle patate toglierà aloni di calcare e farà splendere i vostri bicchieri e caraffe.PATATE PER PULIRE MACCHIE DI GRASSOLa fecola di patate ha un alto potere assorbente: versatela sul tessuto macchiato e lasciate riposare. La macchia verrà completamente assorbita dalla fecola.PATATE PER PULIRE PADELLE DI FERROCon mezza patata toglierete ruggine e residui di cibo