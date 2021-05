Ragusa, avviso mobilità 4 posti Agente Polizia Municipale

Lavoro Concorso

Avviso pubblico di mobilità per la copertura di n.4 posti di Agente di Polizia Municipale - Cat.C. Sul sito istituzionale del Comune di Ragusa è stato pubblicato, nello spazio dedicato ai “bandi di gara, concorsi”, l’avviso inerente la mobilità per la copertura di n.4 posti di "Agente di Polizia Municipale – Cat.C". Oltre all’avviso è pubblicato, in allegato, lo schema della domanda che dovrà essere presentata entro il 31/05/2021.