Italia Covid

Coronavirus Italia, 9.116 nuovi casi e 305 decessi in 24 ore

ROMA - Crescono i nuovi casi di coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore si contano 9.116 nuovi positivi contro i 5.948 registrati ieri a fronte di 315.506 tamponi effettuati, numero che fa crollare il tasso di positività al 2,88%. Secondo il bollettino del Ministero della Salute i decessi tornano a crescere riportandosi sopra quota 300, a 305. I guariti sono 18.447 mentre gli attuali positivi scendono a 413.889 con un calo di 9.669.Prosegue il costante calo dei ricoveri nei reparti ordinari, oggi sono 18.176 (-219), mentre nelle terapie intensive vi sono ricoverati 2.423 con un saldo in negativo di 67 pazienti ma con 136 nuovi ingressi (ieri erano 121). In isolamento domiciliare vi sono 393.290 persone.La regione con il maggior numero di casi è la Lombardia (1.354), seguita da Campania (1.331), e Puglia (1.028).