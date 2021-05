Porte aperte hub vaccinazione Covid a Ragusa, Modica e Vittoria

Prorogata l’iniziativa di “Porte Aperte” in tutta la Sicilia. Infatti, anche negli hub dell’Asp di Ragusa, si procede in questa direzione. Gli interessati potranno presentarsi direttamente, senza prenotazione, all’hub – ex ospedale Civile, Ragusa; contrada Beneventano, Modica e “Fiere”, Vittoria dalle ore 8.00 alle 20.00 ed essere sopposti a vaccinazione. I target a cui è rivolta la vaccinazione “Porte Aperte” sono:

i cittadini con più di 60 anni – classe 1961 - e i soggetti di ogni età appartenenti alla categoria prioritaria dei c.d. “fragili” - secondo i criteri stabiliti dal Piano nazionale vaccini.

Si sottolinea l’importanza di premunirsi della modulistica:

A - Consenso al trattamento dei dati personali

B - Autocertificazione

C - Questionario Anamnestico

D - Modulo di Consenso.

La documentazione è scaricabile sul sito: https://www.asp.rg.it/moduli-vaccinazione.