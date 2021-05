Attualità Comune di Ragusa

Nuovo hub vaccinale a Ragusa: sarà attivo fra pochi giorni

Il Palaminardi ospiterà il nuovo hub vaccinale di Ragusa e si affiancherà a quello realizzato all’ex Ospedale Civile. A renderlo noto è il sindaco Peppe Cassì al termine di una serie di sopralluoghi del Comune con l’ Asp e la Protezione civile regionale e comunale a seguito dei quali è stato individuato l’impianto sportivo di proprietà del Comune come il più consono e funzionale agli obiettivi della campagna vaccinale. “Una volta eseguiti i necessari interventi di adattamento - spiega il primo cittadino - daremo comunicazione insieme ad Asp dell’apertura del centro, auspicabilmente entro pochi giorni. Voglio ringraziare la Passalacqua Virtus Eirene, che con il suo presidente Davide Passalacqua ha prontamente e con senso di responsabilità rinunciato all’utilizzo dell’impianto. Un ringraziamento sentito va anche a tutto il personale dell’Asp, Polizia Municipale, Protezione civile regionale e comunale giornalmente impegnati per contribuire alla messa in sicurezza della nostra comunità”.