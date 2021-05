Attualità Avviso

Divieto di transito domani a Ragusa: ecco dove

L’Ufficio centro storico rende noto che domani, mercoledì 5 maggio a Ragusa Ibla, dalle ore 8,30 alle ore 14.30, sarà vietato il transito veicolare nel primo tratto di via Maria Paternò Arezzo, da Piazza Duomo fino alla prima curva a salire della predetta arteria. La necessità di interdire temporaneamente il transito dei soli veicoli in via Maria Paternò Arezzo è dettata dalla necessità di procedere alla ripavimentazione della curva con delle basole in pietra.