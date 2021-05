Disintossicazione, dieta detox per la perdita di peso: menÃ¹

Salute e benessere Diete

Disintossicazione, dieta detox per la perdita di peso. Disintossicazione e perdita di peso sono due obiettivi della dieta detox. La dieta detox è tra le diete più seguite a maggio per depurare l0’organismo e prepararsi all’arrivo dell’estate. La dieta detox è la dieta da fare prima di una vera dieta dimagrante. Quindi, prima di pensare a dimagrire, bisogna depurare l’organismo e ripulire il fegato.Dieta detoxnper quanto tempo si deve fare e cosa si può mangiare?Dieta detox almeno per un periodo di 2/4 settimane di dieta detox.Disintossicazione e perdita di peso: alimenti da eliminare e ridurreDolci e zuccheroMangiamo troppo zucchero, una sostanza molto dannosa per la nostra salute, causa di gravi patologie, oltre che del grasso in eccesso. La cosa positiva è che il nostro palato si adatta facilmente, per cui se riduciamo progressivamente la quantità, non sentiremo la differenza e nel giro di qualche settimana potremo eliminarlo del tutto.SaleAnche il sale va tenuto sotto controllo e ridotto, perché causa di gravi malattie. Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, ne abusiamo: ne consumiamo il doppio della dose consigliata (5 gr). Perché oltre a quello che aggiungiamo noi, bisogna considerare quello già presente negli alimenti.Disintossicazione e dieta detox: esempio menùCOLAZIONE A SCELTA TRA:1 bicchiere d’acqua a stomaco vuoto1 tazza di tè (meglio verde) o tisana2/3 fette di pane integrale o fette biscottate integrali, con un velo di marmellata (scegliere quella senza zuccheri aggiunti, fatta solo con zuccheri della frutta)1 frullato di frutta fresca o 1 spremuta di arance frescheUna manciata di frutta secca o semi oleosi (si possono aggiungere sopra le fette biscottate con marmellata). Al posto della marmellata, si può spalmare una crema ottenuta con un avocado maturo schiacciato. In alternativa (un paio di volte nella settimana)1 tazza di thè o tisana1 yogurt magro (anche di soia) con crusca di avena, semi oleosi e/o frutta seccaLa sera prima si può preparare una sorta di pudding: versare nello yogurt 1 cucchiaino di crusca di avena, un cucchiaino di semi di lino e 1 cucchiaino di semi di chia. Lasciare riposare in frigo tutta la notte.DIETA DETOX: SPUNTINO A SCELTA TRA1 frullato di frutta fresca1 spremuta di arance1 frutto di stagione1 yogurt magro (se non si è mangiato a colazione e mai più di due volte a settimana) con semi oleosi1/2 avocadoSempre: una manciata di frutta secca (noci, mandorle, nocciole, pinoli), se non si sono già mangiati a colazione.PRANZO A SCELTA TRA:Primo piattoScegli tra:Pasta integrale, condita con sugo al pomodoro, pesto di zucchine o con verdure di stagioneZuppa di legumi (fagioli, ceci, lenticchie), o insalata di legumiQuinoa (o grano saraceno, farro, orzo) con verdureRiso integrale con verdureCONTORNO A SCELTA TRA:Insalata mista con semi oleosi, condita con aceto di mela o di vino (no balsamico)Verdure cotte al vapore, lessate, o cotte in pentola a pressione con limone e spezieDurante il pranzo puoi usare 2 cucchiai di olio evoSPUNTINO A SCELTA TRA:1 frullato di frutta fresca1 spremuta di aranceun frutto di stagione1 yogurt magro (se non si è mangiato a colazione e mai più di due volte a settimana) con semi oleosiCENA A SCELTA TRA:Zuppa di legumi, o legumi in insalataRisotto alle verdureQuinoa (o grano saraceno, farro, orzo) con verdurePesce o carne, cotti al vapore, al forno al cartoccio, in padella, conditi con limone e spezie1 volta ogni 2 settimane concediti una pizza di farina integrale, con pomodorini, altre verdure e una spolverata di parmigiano.CONTORNO A SCELTA TRA:Insalata mista con semi oleosi, condita con aceto di mela o di vino (no balsamico)Verdure cotte al vapore, lessate, o cotte in pentola a pressione con limone e speziePer la cena hai a disposizione 1 cucchiaino di olio evo